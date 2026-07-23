Суд обязал «Владупрадор» восстановить 66 гектаров леса под Киржачом

Октябрьский районный суд города Владимира удовлетворил исковые требования природоохранной прокуратуры, предъявленные к государственному бюджетному учреждению «Владупрадор», касающиеся выполнения компенсационного лесовосстановления.
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