Стармер обсудил с Трампом итоги встречи «коалиции желающих» по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поделился информацией о встрече «коалиции желающих» по Украине, которая прошла на прошлой неделе в Париже.
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