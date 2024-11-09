Российская армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

МОСКВА, 9 ноября, ФедералПресс. Российские военные с помощью оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерийских группировок войск смогли нанести поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также объектам энергетики.
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