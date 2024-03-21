Банк «Санкт-Петербург» выплатит дивиденды за 2023 год по 42,45 рублей за акцию

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 42,45 рублей за одну обыкновенную акцию и 0,44 рубля за одну привилегированную акцию с учетом выплат за первое полугодие, говорится в сообщении кредитной организации.