Очевидцы спасли двух малышей от душащей их матери в московском Чертаново

В Москве прохожие предотвратили возможное детоубийство. Вечером, 10 октября, в Чертаново очевидцы задержали женщину, которая пыталась задушить на улице двоих собственных детей в коляске.
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