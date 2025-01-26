Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    В ответ признать их диаспору иноагентами и выслать из России?Алиев действует ч...
  • Александр Ляхов
    Стандартная для Европы ситуация. Известно, что в 1812 году часть солдат наполеоновской армии шла в цепях, под конвоем..."Чтобы не разбежа...
  • Амара Карпова
    Умный человек умен во всем💯РЕСПЕКТ Шазназорову😎🙏приятнее слушать его, чем пургу пескова!!!"Таких случайност...

Дмитрий Медведев ответил на попытки Трампа запутать мир на саммите АСЕАН

Дмитрий Медведев ответил на попытки Трампа запутать мир на саммите АСЕАН

На саммите АСЕАН заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев продемонстрировал фотографию, где скрестил руки, отвечая на действия Дональда Трампа, стремящегося запутать мир со своего второго пришествия в Белый дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх