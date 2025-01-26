Дмитрий Медведев ответил на попытки Трампа запутать мир на саммите АСЕАН

На саммите АСЕАН заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев продемонстрировал фотографию, где скрестил руки, отвечая на действия Дональда Трампа, стремящегося запутать мир со своего второго пришествия в Белый дом.
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