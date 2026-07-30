НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россия хөкүмәте авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен ягулык белән тәэмин итү тәртибен раслады

Хөкүмәт аграрийларны тиешле күләмдә мотор ягулыгы белән тәэмин итүгә юнәлдерелгән карарга кул куйды. Документ Энергетика министрлыгы, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, төбәк хакимияте һәм нефть компанияләре арасында авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре ихтыяҗлары өчен бензин һәм дизель китерү турында килешүләр төзегәндә 1 ноябрьгә кадәр гамәлдә булачак вакытлы тәртипне раслый, дип хәбәр ителә карарда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии