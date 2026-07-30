Россия хөкүмәте авыл хуҗалыгы җитештерүчеләрен ягулык белән тәэмин итү тәртибен раслады

Хөкүмәт аграрийларны тиешле күләмдә мотор ягулыгы белән тәэмин итүгә юнәлдерелгән карарга кул куйды. Документ Энергетика министрлыгы, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, төбәк хакимияте һәм нефть компанияләре арасында авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре ихтыяҗлары өчен бензин һәм дизель китерү турында килешүләр төзегәндә 1 ноябрьгә кадәр гамәлдә булачак вакытлы тәртипне раслый, дип хәбәр ителә карарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии