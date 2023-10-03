В селе Казачинское модернизировали библиотеку и музей

В селе Казачинское появились два современных учреждения культуры. В межпоселенческой центральной библиотеке и в краеведческом музее провели модернизацию, на которую направили деньги в рамках национального проекта «Культура».
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