Звезда «Джеймса Бонда» Пирс Броснан предстанет перед судом: подробности

Дата слушаний уже назначена Пирс Броснан Globallookpress.com/Gary Mitchell/Keystone Press Agency 70-летнего ирландского актера и продюсера Пирса Броснана призывают к ответу за посещение охраняемых и опасных горячих источников «Мамонт Террас» в Йеллоустонском национальном парке.