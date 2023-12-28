Звезда «Джеймса Бонда» Пирс Броснан предстанет перед судом: подробности

Дата слушаний уже назначена Пирс Броснан Globallookpress.com/Gary Mitchell/Keystone Press Agency 70-летнего ирландского актера и продюсера Пирса Броснана призывают к ответу за посещение охраняемых и опасных горячих источников «Мамонт Террас» в Йеллоустонском национальном парке.
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