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Миру грозит новая пандемия? Предупреждение главы ВОЗ оценил академик РАН Нетёсов

Миру грозит новая пандемия? Предупреждение главы ВОЗ оценил академик РАН Нетёсов

Глава ВОЗ выразил уверенность в неизбежности новой пандемии. "Предсказать точно, какой вирус будет следующим пандемичным, вам только бабушки на базаре могут", - заявил академик РАН Нетёсов.

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