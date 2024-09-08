Развитие Северного Кавказа озолотило чиновника

У обвиняемого в злоупотреблениях нашли элитную недвижимость и целый парк иномарок У Игоря Храновского, до недавнего времени руководившего департаментом социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития, а ранее работавшего в правительстве Ингушетии, обнаружены активы, оцениваемые в сотни миллионов рублей, в том числе усадьба в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley.