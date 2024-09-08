У обвиняемого в злоупотреблениях нашли элитную недвижимость и целый парк иномарок У Игоря Храновского, до недавнего времени руководившего департаментом социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития, а ранее работавшего в правительстве Ингушетии, обнаружены активы, оцениваемые в сотни миллионов рублей, в том числе усадьба в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley.
Развитие Северного Кавказа озолотило чиновника
Комментарии
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Лев Добрый
Надо всегда помнить: Жадность фраера всегда губит!👍👈😜
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16 час.
Виталий Кирпиченко
Вот и ответ на вопрос:"Зачем нам нужны республики Кавказа?" -- Для обогащении мафиозной элиты РФ!
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15 час.
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