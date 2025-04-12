Школьные кланы и экономическое принуждение к учёбе

На днях мы обсуждали Жетонную систему в школах. Краткая суть: школьникам выдают жетоны за освоение знаний, школьники тратят жетоны на всякие приятные штуки (пост в ЖЖ, пост на Дзене).
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