Японские власти выделят субсидии на создание водородной авиации Эксперимен...

Японские власти выделят субсидии на создание водородной авиацииЭксперименты по использованию водорода в качестве топлива в авиации ведутся не только в контексте его непосредственного сжигания, но и в виде источника электроэнергии для топливных ячеек.
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