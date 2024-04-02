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Вьетнам и Индия отбирают у Китая роль главного производителя в Азии

Вьетнам и Индия отбирают у Китая роль главного производителя в Азии

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Индия хочет опередить Китай и стать ведущим производителем в Азии, поскольку компании уходят из КНР, но сначала Нью-Дели необходимо снизить налоги и повысить эффективность цепочки поставок, чтобы обойти Вьетнам.

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