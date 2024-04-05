Анасази - "древние люди"

Слово "анасази" буквально означает "древние люди". Хотя цивилизация анасази была известна своими впечатляющими каменными жилищами в четырех засушливых уголках современных Соединенных Штатов, конец этой цивилизации не был красивым.
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