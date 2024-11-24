«Бөтенләй оятсызландылар! Икмәкне 70 сумнан саталар»: сатып алучылар бәяләр турында

Азык-төлек бәяләре үсүдән туктамый. Арзанайган позицияләр бар, әлбәттә, ләкин алар бик аз. Татарстанда, соңгы статистика мәгълүматлары буенча, минималь азык-төлек кәрзиненең бәясе якынча 5,9 мең сум тәшкил иткән.
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