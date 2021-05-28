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До старта самого экологичного забега Leo.Run остается чуть больше двух недель

До старта самого экологичного забега Leo.Run остается чуть больше двух недель

До старта самого экологичного забега остается чуть больше двух недель, 13 июня состоится долгожданный трейловый полумарафон Leo.

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