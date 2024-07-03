В Смоленске вновь состоится выставка-раздача бездомных животных

Благотворительная выставка запланирована на 20 июля Специалисты главного управления ветеринарии Смоленской области готовятся к первой в этом году благотворительной выставке-раздаче животных из приютов «Возьми друга домой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии