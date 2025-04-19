Потомок Бисмарка ставит на Россию: Европе ловить нечего

Немецкий аристократ и политик Александр фон Бисмарк, открыто выражающий свою симпатию к России, рассказал ИА Регнум, каким ему видится переговорный процесс по Украине и какую роль в нём будет играть Евросоюз.
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