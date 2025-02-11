Россия стала страной с самой низкой безработицей в странах «Большой двадцатки»

В России зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» в 2024 году. Показатели безработицы достигли рекордно низкого показателя в 2,3%, пишут российские СМИ со ссылкой на анализ данных национальных статслужб.
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