Директора майнинг-отеля в Иркутске оштрафовали на 300 тысяч рублей

Прокуратура проверила соблюдение земельного законодательства в Куйбышевском районе Иркутска и выявила нарушения: организация предоставляла услуги майнинг-отеля на земельном участке, предназначенном для жилищно-коммунального хозяйства.
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