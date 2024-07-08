Царев: Украина производит в шесть раз больше беспилотников, чем Россия

Киев существенно нарастил производство беспилотных летательных аппаратов. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев высказал мнение о том, что украинские предприятия выпускают в шесть раз больше дронов, чем в России.
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