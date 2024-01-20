ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мы еще не успели пожениться с возлюбленным, а его родители уже решили судьбу моей недвижимости

Мы еще не успели пожениться с возлюбленным, а его родители уже решили судьбу моей недвижимости

Мне уже за 30, замужем успела побывать. Если честно, это был крайне неудачный опыт. Наверное, к лучшему, что детей и совместно нажитого имущества у нас не было, развелись быстро и без претензий друг к другу.

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Комментарии
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Элина Морозова
Ничего себе  будущие родственнички. Уже присвоили себе в мечтах чужую собственность, решили все  за будущую невестку, хорошей работы ее  лишить собрались... Очень  хорошо, что  ещё до свадьбы все прояснилось.
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19 час.
Майя Maja
Благими намерениями...))) Как говорят в народе, знаем чем это должно закончиться))
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