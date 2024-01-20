Мы еще не успели пожениться с возлюбленным, а его родители уже решили судьбу моей недвижимости

Мне уже за 30, замужем успела побывать. Если честно, это был крайне неудачный опыт. Наверное, к лучшему, что детей и совместно нажитого имущества у нас не было, развелись быстро и без претензий друг к другу.
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