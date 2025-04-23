Миру не нужно согласие Украины, чтобы признать Крым российским и начать снимать санкции. Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».