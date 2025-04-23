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Миру чхать на мнение Киева относительно Крыма – украинский миллионер

Миру чхать на мнение Киева относительно Крыма – украинский миллионер

Миру не нужно согласие Украины, чтобы признать Крым российским и начать снимать санкции. Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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