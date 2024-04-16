Депутат Рады Мережко: коммуникации с Индией нет из-за ее пророссийской позиции

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Шедевры пациента с синдромом "Кулеба головного мосха" - Киев хочет, чтобы Индия выступила с одной из ключевых ролей на саммите по Украине. Полтора десятка миллионов недобитых бандеровцев пытаются давать команды полутора миллиардам индусов! Не, ну в принципе можно, если заинтересовать индусов, а теперь, внимание вопрос!! чем бандерлохи могут заинтересовать индусов?! Похоже, верховный коксонюхающий, он же наркопюрер, подсадил на свой волшебный боевой порошок всю верхушку свинорейха.