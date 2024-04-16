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Депутат Рады Мережко: коммуникации с Индией нет из-за ее пророссийской позиции

Депутат Рады Мережко: коммуникации с Индией нет из-за ее пророссийской позиции

Украина не имеет какой-либо коммуникации с Индией, потому что ее представители занимают пророссийскую позицию.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Шедевры пациента с синдромом &quot;Кулеба головного мосха&quot; - Киев хочет, чтобы Индия выступила с одной из ключевых ролей на саммите по Украине. Полтора десятка миллионов недобитых бандеровцев пытаются давать команды полутора миллиардам индусов! Не, ну в принципе можно, если заинтересовать индусов, а теперь, внимание вопрос!! чем бандерлохи могут заинтересовать индусов?! Похоже, верховный коксонюхающий, он же наркопюрер, подсадил на свой волшебный боевой порошок всю верхушку свинорейха.
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