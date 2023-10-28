Преподаватель из Миллерово Елена Александровна Бубуликова стала победителем областного конкурса

Преподаватель МТАиУ (ДСХТ) Елена Александровна Бубуликова стала победителем областного конкурса «Педагогический работник года в системе среднего профессионального образования Ростовской области» Она выполнила в финале четыре задания.
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