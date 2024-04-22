Соль эпсома: чем она полезна, как правильно применять для здоровья

Ах, как приятно после тяжелого трудового дня или ударной тренировки лечь в теплую расслабляющую ванну! А если добавить в нее соль Эпсома — получится еще и улучшить здоровье сразу по нескольким параметрам.
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