Власти отчитались об уборке наледи в Чите

Администрация Читы в своём Telegram-канале отчиталась об уборке городских улиц от наледи.«В Чите продолжаются работы по очистке тротуаров и пешеходных дорожек и их обработки противогололёдными материалами.
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