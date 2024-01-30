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Власти отчитались об уборке наледи в Чите

Власти отчитались об уборке наледи в Чите

Администрация Читы в своём Telegram-канале отчиталась об уборке городских улиц от наледи.«В Чите продолжаются работы по очистке тротуаров и пешеходных дорожек и их обработки противогололёдными материалами.

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