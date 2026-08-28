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Гидрометцентр сообщил об опасно низком уровне воды в реках Алтайского края

Гидрометцентр сообщил об опасно низком уровне воды в реках Алтайского края

Маловодье в Алтайском крае стало заметно еще в начале лета В реках Алтайского края этим летом зафиксировали опасно низкий уровень воды.

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