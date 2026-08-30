Глава ЕК фон дер Ляйен призвала задействовать в экономике сбережения европейцев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать сбережения жителей Европы для инвестиций в экономику континента.
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