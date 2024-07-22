В лагерь «Пионер» под Петербургом родители проносят детям еду через дыру в заборе

Согласно информации, поступившей в редакцию издания Мойки78, многие родители детей, отдыхающих в ДОЛ (детский оздоровительный лагерь), сталкиваются с трудностями при попытке передать своим детям небольшие сюрпризы или подарки.
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