Офицер Бунесвера признался в намерении передать России военные сведения

Офицер Бундесвера, которого в ФРГ обвиняют в шпионаже в пользу России, заявил, что предлагал информацию военного характера российской стороне, так как боялся перерастания украинского конфликта в ядерную войну.
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