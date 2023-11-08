Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Фундаментом независимости экономики и России в целом является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и...Белоусов назвал с...
  • Степан Капуста
    Эти ребята боятся не совершить аморальный поступок - кражу, а того, что им за это может быть. Вот и кучкуются для кол...В Европе заговори...
  • Зоя Жук
    Отношение к Октябрю не однозначное. Переворот, гражданская война, террор, разруха… Но через 40 лет бесплатное образов...Важное отличие Лу...

Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ

Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ

Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ. Речь идет о гражданах, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, за исключением ИП и лиц, занимающихся частной практикой с суммой доходов более 700 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх