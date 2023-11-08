Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ. Речь идет о гражданах, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, за исключением ИП и лиц, занимающихся частной практикой с суммой доходов более 700 тыс.
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