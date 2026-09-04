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Пятый канал

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Долг Ромы Жукова по алиментам превысил десять миллионов рублей

Долг Ромы Жукова по алиментам превысил десять миллионов рублей

Задолженность певца Ромы Жукова по алиментам превысил 10,5 миллиона рублей. Об этом заявила его бывшая жена Елена, опубликовавшая в своем профиле в социальных сетях документ судебных приставов.

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