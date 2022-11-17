Аргументы недели

98 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Горюнова
    Помогая фашистскому режиму Украины евреи оскверняют память своих павших от рук фашистов Германии.Haaretz: Израиль ...
  • HotRS
    Да, и почему невменяемым не создать союз?  Представляете, какие открываются возможности? Хоронят бабушку и произносят...Президент России ...
  • Галина к
    Гаагский суд давно политизирован, а значит не компетентен. Судей на мыло, больше пользы будет.МИД РФ: Суд в Гаа...

Посол Моргулов: предприятия КНР могут нарастить долю своей продукции на российском рынке

Посол Моргулов: предприятия КНР могут нарастить долю своей продукции на российском рынке

Посол России в Китае Игорь Моргулов оценил возможность замещения западных товаров российскими. Об этом он заявил в интервью журналистам в четверг, 17 ноября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх