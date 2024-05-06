Ещё раз о ПДД.

29 апреля сотрудники Бобруйского РОВД встретились с учащимися 9-11 классов нашей школы, чтобы в очередной раз напомнить о правилах безопасности, в частности о безопасном пользовании двухколёсным транспортом.
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