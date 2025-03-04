АСКР и Книжная индустрия: в 2025 году книги в России могут подорожать на 15-20%

Отпускные цены издательств по итогам 2025 года на книги могут повыситься на 15–20%, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Ассоциации книгораспространителей России (АСКР) и журнала "Книжная индустрия".
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