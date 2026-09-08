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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дини о Райе против «Челси»: «Потрясающие сэйвы, в очередной раз. Именно поэтому он лучший голкипер в АПЛ»

Трой Дини высоко отозвался об игре вратаря « Арсенала » Давида Райи в матче 3-го тура АПЛ с « Челси » (2:1).

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