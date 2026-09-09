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Сергей Малоземов стал отцом двойни в 46 лет: телеведущий выбрал дочерям имена по науке

Сергей Малоземов стал отцом двойни в 46 лет: телеведущий выбрал дочерям имена по науке

Ведущий популярных программ на канале НТВ Сергей Малоземов подтвердил рождение двух дочерей, которое произошло 7 сентября 2026 года.

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