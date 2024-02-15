Более 60 компаний ТЭК поучаствуют в выставке в Новом Уренгое

В Новый Уренгой 3 и 4 апреля съедутся специалисты организаций ТЭК, органов власти, научной сферы. Они поучаствуют в Ямальском нефтегазовом форуме и 18-й межрегиональной специализированной выставке, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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