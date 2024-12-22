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Юрист назвала запрещенные для запуска фейерверков места на улице

Юрист назвала запрещенные для запуска фейерверков места на улице

Запускать салюты на балконах, возле деревьев, жилых домов и в метель нельзя. При этом на открытой местности и лицами старше 16 лет — можно, рассказала член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова, пишет РИА Новости.

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