В США произошло третье покушение на Трампа? Выяснилось, что считает ФБР

В Соединённых Штатах пресекли, вероятно, третью попытку покушения на бывшего президента страны.В Американской Калифорнии задержали мужчину - некого жителя Лас-Вегаса Вэма Миллера - который пытался проникнуть на митинг Дональда Трамп с заряженным ружьём, пистолетом и магазином с патронами.