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Царьград

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МРОТ в России вырастет на 16,6% в 2025 году: что это значит для работников?

МРОТ в России вырастет на 16,6% в 2025 году: что это значит для работников?

С 2025 года МРОТ в России увеличится на 16,6%, составляя 22 440 рублей. Эксперт Ольга Дайнеко разъясняет влияние роста на зарплаты и социальные выплаты.

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