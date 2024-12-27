«Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в откровенном бикини

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала фигуру в откровенном бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).