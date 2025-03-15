Штатам безразлично, кто такая Украина и для чего она – Климкин

Для США гораздо важнее восстановление хороших отношений с Россией, чем судьба Украины. Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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