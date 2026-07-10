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«МЮ» передумал подписывать Эдерсона. Клуб уведомил «Аталанту», что сделки не будет (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» не подпишет Эдерсона, сделка сорвалась, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Английский клуб уже уведомил об этом «Аталанту».

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