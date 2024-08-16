Концепция гардероба-велнес: почему от некоторых вещей нужно срочно избавиться

Открывая дверцы своего гардероба, мы сталкиваемся с множеством эмоций. С момента покупки коктейльного платья мы можем испытывать приятное волнение, а взглянув на пару джинсов, в которых давно не помещаемся, ощущать досаду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии