В Брянской области простятся с бойцом СВО Сергеем Акуловым

Ранее «Новости Брянска» сообщали, что 15 августа стало известно о трагической гибели военнослужащего Сергея Акулова, уроженца Почепского районРанее «Новости Брянска» сообщали, что 15 августа стало известно о трагической гибели военнослужащего Сергея Акулова, уроженца Почепского района.
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