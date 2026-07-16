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SPLETNIK

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Бывшая жена Тимура Родригеза пыталась закрыть ему выезд за границу за день до свадьбы с Катей Кабак

Бывшая жена Тимура Родригеза пыталась закрыть ему выезд за границу за день до свадьбы с Катей Кабак

Бывшая жена Тимура Родригеза Анна Девочкина, с которой он расстался по телефону после 16 лет брака, пыталась закрыть ему выезд за границу накануне свадьбы шоумена с Катей Кабак.

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