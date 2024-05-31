Хакеры начинают использовать Stack Overflow для распространения вредоносного ПО через PyPI

Киберпреступники начали использовать Stack Overflow для распространения вредоносных программ. Они создают учетные записи под вымышленными именами и начинают отвечать на вопросы разработчиков, рекомендуя им установить вредоносные пакеты PyPI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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